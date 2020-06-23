التصرف الصحيح عند ضعف إضاءة السيارة والأجزاء التي يجب فحصها

أميرة خالد (صدى):
يلاحظ قائدو السيارات أحياناً كثيرة ضعف الإضاءة ما يشير إلى مشكلة في كهرباء السيارة قد تؤثر على سيرها لأن السيارة تعتمد على الكهرباء كما تعتمد على البنزين .
ويؤكد خبراء السيارات أنه يجب أن تخضع السيارة للفحص الدوري ، وفي حال حدوث ضعف في الإضاءة يجب فحص الأجزاء التالية :
1- الدينامو : لأنه المسؤول عن شحن البطارية ، ويجب فحص سير الدينامو للتأكد من عدم التلف مع قياس الجهد الناتج عنه للتأكد من مناسبته .
2- كابلات و قواطيش البطارية للتأكد من عدم وجود أي قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية الخاصة بالسيارة ، مع تغيير القواطيش كل عام لأنها تتأثر بجهد البطارية .