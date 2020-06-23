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التصرف الصحيح عند ضعف إضاءة السيارة والأجزاء التي يجب فحصها

Time منذ 3 أيام
Views 1683
التصرف الصحيح عند ضعف إضاءة السيارة والأجزاء التي يجب فحصها

أميرة خالد (صدى):
يلاحظ قائدو السيارات أحياناً كثيرة ضعف الإضاءة ما يشير إلى مشكلة في كهرباء السيارة قد تؤثر على سيرها لأن السيارة تعتمد على الكهرباء كما تعتمد على البنزين .

ويؤكد خبراء السيارات أنه يجب أن تخضع السيارة للفحص الدوري ، وفي حال حدوث ضعف في الإضاءة يجب فحص الأجزاء التالية :

1- الدينامو : لأنه المسؤول عن شحن البطارية ، ويجب فحص سير الدينامو للتأكد من عدم التلف مع قياس الجهد الناتج عنه للتأكد من مناسبته .

2- كابلات و قواطيش البطارية للتأكد من عدم وجود أي قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية الخاصة بالسيارة ، مع تغيير القواطيش كل عام لأنها تتأثر بجهد البطارية .

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. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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