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إصابة لاعب التنس العالمي ديوكوفيتش بالفيروس

Time منذ 43 دقيقة
Views 1304
إصابة لاعب التنس العالمي ديوكوفيتش بالفيروس

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً في التنس بالفيروس المستجد.

وأوضح مسؤولون في كرواتيا، أمس الاثنين، أن ثلاثة أشخاص أخرين من المشاركين في فعاليات بطولة "أدريا تور" للتنس التي ينظمها ديوكوفيتش، أصيبوا بعدوى (كوفيد-19)، وذلك بعد يوم واحد من إعلان النجم البلغاري جريجور ديميتروف إصابته بالعدوى.

وصرح سيمي فيكوفيتش رئيس مقر إدارة الأزمة بمدينة زادار، أن الفحوص الأولى التي أجريت لــ19 شخصا، كشفت عن ثلاث حالات إصابة؛ فيما لم يعلن عن أسماء المصابين، لكن اللاعب الكرواتي بورنا تشوريتش أعلن بنفسه أنه من بين المصابين بالعدوى.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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