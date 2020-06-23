إصابة لاعب التنس العالمي ديوكوفيتش بالفيروس

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً في التنس بالفيروس المستجد.
وأوضح مسؤولون في كرواتيا، أمس الاثنين، أن ثلاثة أشخاص أخرين من المشاركين في فعاليات بطولة "أدريا تور" للتنس التي ينظمها ديوكوفيتش، أصيبوا بعدوى (كوفيد-19)، وذلك بعد يوم واحد من إعلان النجم البلغاري جريجور ديميتروف إصابته بالعدوى.
وصرح سيمي فيكوفيتش رئيس مقر إدارة الأزمة بمدينة زادار، أن الفحوص الأولى التي أجريت لــ19 شخصا، كشفت عن ثلاث حالات إصابة؛ فيما لم يعلن عن أسماء المصابين، لكن اللاعب الكرواتي بورنا تشوريتش أعلن بنفسه أنه من بين المصابين بالعدوى.