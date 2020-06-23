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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 33 دقيقة
Views 1257
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 4.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7265.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 217 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر, الوطنية للتعليم, وفرة, مدينة المعرفة, وعطاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسيج , ساب للتكافل, المملكة, ساسكو, والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.92% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, سيرا، شاكر, الإنماء, ونسيج هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, الراجحي, سيرا, سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 187.61 نقطة ليقفل عند مستوى 7840.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 ألف سهم تقاسمتها 958 صفقة.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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