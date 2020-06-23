الفيصلي يوضح حقيقة سقوط خالد الغامدي من مرتفع جبلي

ماجد محمد (صدى):
أكد المركز الإعلامي بنادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، بأن الاخبار المتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم " خالد الغامدي " لحادثة سقوط غير صحيحة.
وأوضح نادي الفيصلي، في بيان له، أن اللاعب يتمتع بصحة جيدة وسينهي جميع الفحوصات الطبية مع زملاءه اللاعبين استعدادا الاستئناف التدريبات في مقر النادي بمدينة حرمة.
وجاء ذلك من خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد المدلج، اطمأن من خلاله على اللاعب مؤكدا بأن تناقل مثل هذه الأخبار قبل التريث والتأكد من صحتها يعد أمرا في غاية السوء لاسيما ان مواقع التواصل الاجتماعي في متناول الجميع وهذا مايثير الخوف والهلع بين أقارب وزملاء اللاعب متمنيا للاعب مزيدا من العطاء في الملاعب وخدمة رياضة المملكة.