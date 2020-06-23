نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالتفاصيل.. وفاة ثاني طفلة بكورونا بالمملكة وكلماتها الأخيرة تودع أمها

Time منذ 20 دقيقة
Views 1216
بالتفاصيل.. وفاة ثاني طفلة بكورونا بالمملكة وكلماتها الأخيرة تودع أمها

علي القحطاني (صدى):
اختطف الوباء زهرة صغيرة أخرى لم تتجاوز 13 عاما ، لتكون هي الثانية بالمملكة التي توفيت في سن صغير، وذلك بعد 24 يوم من تماثلها الشفاء.

وقالت والدتها والتي تعمل ممرضة بقسم رعاية الحوامل والأمومة تفاصيل وفاة طفلتها، بأنها كانت شديدة الحذر في التعامل مع حالات كورونا باتباع التعليمات الصحية، ولكن بعد إصابتها بالعدوي كإجراء إحترازي عملت مسحات لأفراد أسرتها لتكتشف إصابة 4 منهم، من بينها معصومة التي توفت مؤخرا

وتابعت الأم بأن صدمتها، كبيرة بعد مرور 24 يوما ،على شفاء الأسرة عندما ألم بإبنتها ألم في حلقها وحرارة شديدة مستمرة، إضافة إلى الإسهال والترجيع، لكنها لم تتوقَّع أن تكون هذه الأعراض ناتجةً عن فيروس كورونا، لذا تعاملنا مع حالتها على أنها وعكة صحية، وتم تشخيص إصابتها على أنها التهاب في الحلق والغدد.

ومسحت الأم دموعها وتذكرها لتدهور حالة الطفلة حيث حدث موقف لا تستطيع نسيانه، حيث طلبت منها السماح لأنها نقلت إليها الإصابة بفيروس كورونا، ففاجأتها بقولها: سامحتك يا أمي، لست السبب، فديتك يمه، لا تبكي فأنا لا أتحمل بكاءك. وكانت هذه آخر الكلمات التي قالتها لي".

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

أخر الأخبار

بالفيديو.. مالكة صالون نسائي: لا توجد آلية أو قائمة بالمسموح والمحظور
بالفيديو.. مالكة صالون نسائي: لا توجد آلية أو قائمة بالمسموح والمحظور
Time منذ 5 دقائق Views 1140
أشعة الشمس تقتل كورونا خلال 30 دقيقة
أشعة الشمس تقتل كورونا خلال 30 دقيقة
Time منذ 9 دقائق Views 1151
حقيقة الرابط المتداول بشأن الحصول على منحة أرض من أمانة الأحساء
حقيقة الرابط المتداول بشأن الحصول على منحة أرض من أمانة الأحساء
Time منذ 12 دقيقة Views 1184
شاهد.. «متحدث الصحة»: تطبيق إشارة موجه لذوي الإعاقة
شاهد.. «متحدث الصحة»: تطبيق إشارة موجه لذوي الإعاقة
Time منذ 13 دقيقة Views 1179
المستشفى السعودي الألماني يوفر 5 وظائف شاغرة
المستشفى السعودي الألماني يوفر 5 وظائف شاغرة
Time منذ 14 دقيقة Views 1187
مصر تقرر رفع حظر التجول وعودة الصلاة في المساجد
مصر تقرر رفع حظر التجول وعودة الصلاة في المساجد
Time منذ 17 دقيقة Views 1228
بالتفاصيل.. وفاة ثاني طفلة بكورونا بالمملكة وكلماتها الأخيرة تودع أمها
بالتفاصيل.. وفاة ثاني طفلة بكورونا بالمملكة وكلماتها الأخيرة تودع أمها
Time منذ 20 دقيقة Views 1216
«الصحة»: تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
«الصحة»: تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1308
التصرف الصحيح عند ضعف إضاءة السيارة والأجزاء التي يجب فحصها
التصرف الصحيح عند ضعف إضاءة السيارة والأجزاء التي يجب فحصها
Time منذ 30 دقيقة Views 1107
لحظة وفاة 3 شبان في حادث سير
لحظة وفاة 3 شبان في حادث سير
Time منذ 32 دقيقة Views 197