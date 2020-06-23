نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

القصاص لمواطن دهس آخر وأشعل النار فيه بأبها

Time منذ ساعة
Views 1388
القصاص لمواطن دهس آخر وأشعل النار فيه بأبها

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / نواف بن حسن بن محمد امشوه -سعودي الجنسية- على قتل / الحسين بن علي بن محمد عسيري -سعودي الجنسية-، وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيدا عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نواف بن حسن بن محمد امشوه اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 11 / 1441 هـ بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

أخر الأخبار

بالفيديو.. مالكة صالون نسائي: لا توجد آلية أو قائمة بالمسموح والمحظور
بالفيديو.. مالكة صالون نسائي: لا توجد آلية أو قائمة بالمسموح والمحظور
Time منذ 5 دقائق Views 1134
أشعة الشمس تقتل كورونا خلال 30 دقيقة
أشعة الشمس تقتل كورونا خلال 30 دقيقة
Time منذ 9 دقائق Views 1145
حقيقة الرابط المتداول بشأن الحصول على منحة أرض من أمانة الأحساء
حقيقة الرابط المتداول بشأن الحصول على منحة أرض من أمانة الأحساء
Time منذ 12 دقيقة Views 1184
شاهد.. «متحدث الصحة»: تطبيق إشارة موجه لذوي الإعاقة
شاهد.. «متحدث الصحة»: تطبيق إشارة موجه لذوي الإعاقة
Time منذ 13 دقيقة Views 1179
المستشفى السعودي الألماني يوفر 5 وظائف شاغرة
المستشفى السعودي الألماني يوفر 5 وظائف شاغرة
Time منذ 14 دقيقة Views 1187
مصر تقرر رفع حظر التجول وعودة الصلاة في المساجد
مصر تقرر رفع حظر التجول وعودة الصلاة في المساجد
Time منذ 17 دقيقة Views 1228
بالتفاصيل.. وفاة ثاني طفلة بكورونا بالمملكة وكلماتها الأخيرة تودع أمها
بالتفاصيل.. وفاة ثاني طفلة بكورونا بالمملكة وكلماتها الأخيرة تودع أمها
Time منذ 20 دقيقة Views 1215
«الصحة»: تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
«الصحة»: تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1308
التصرف الصحيح عند ضعف إضاءة السيارة والأجزاء التي يجب فحصها
التصرف الصحيح عند ضعف إضاءة السيارة والأجزاء التي يجب فحصها
Time منذ 30 دقيقة Views 1107
لحظة وفاة 3 شبان في حادث سير
لحظة وفاة 3 شبان في حادث سير
Time منذ 32 دقيقة Views 197