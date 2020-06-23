بالفيديو.. وزير الصحة اللبناني يرقص وسط مجموعة كبيرة في ظل انتشار "كورونا"

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو وزير الصحة اللبناني، وهو يرقص ضمن مجموعة كبيرة، في إحدى المناسبات في الوقت الذي يشهد فيروس كورونا إنتشارا كبيرا في البلاد.
ويتزامن فيديو الرقص مع اليوم الذي سجّل فيه لبنان 51 إصابة بفيروس كورونا ، في أعلى حصيلة له منذ أسابيع ، حيث ظهر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، محمولا على الأكتاف ويرقص مكرّما لنجاحه في مكافحة “وباء كورونا” ، في بلدته بمنطقة بعلبك وسط حشد كبير من الأشخاص.
وآثار مقطع الفيديو الذي انتشر في لبنان انتقادا واسعا وسخرية من قبل المواطنين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن بعض المشاركين يضع الكمامة والبعض الآخر غير ملتزم بأي إجراءات.