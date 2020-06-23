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بالفيديو.. وزير الصحة اللبناني يرقص وسط مجموعة كبيرة في ظل انتشار "كورونا"

Time منذ ساعة
Views 1347
بالفيديو.. وزير الصحة اللبناني يرقص وسط مجموعة كبيرة في ظل انتشار "كورونا"

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو وزير الصحة اللبناني، وهو يرقص ضمن مجموعة كبيرة، في إحدى المناسبات في الوقت الذي يشهد فيروس كورونا إنتشارا كبيرا في البلاد.

ويتزامن فيديو الرقص مع اليوم الذي سجّل فيه لبنان 51 إصابة بفيروس كورونا ، في أعلى حصيلة له منذ أسابيع ، حيث ظهر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، محمولا على الأكتاف ويرقص مكرّما لنجاحه في مكافحة “وباء كورونا” ، في بلدته بمنطقة بعلبك وسط حشد كبير من الأشخاص.

وآثار مقطع الفيديو الذي انتشر في لبنان انتقادا واسعا وسخرية من قبل المواطنين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن بعض المشاركين يضع الكمامة والبعض الآخر غير ملتزم بأي إجراءات.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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