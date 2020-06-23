تخلصي من آلام الرقبة بحركة بسيطة بعد جلوسك لفترة طويلة أمام شاشات الكمبيوتر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتسبب جلوسك امام شاشة الكمبيوتر لوقت طويل بآلام بالرقبة، ولكي تحدي من ذلك عليك الخلود إلى الراحة بين وقت وآخر، كما يمكنك ممارسة بعض التمارين التي تعيد عضلات رقبتك لمرونتها.
ونصح الخبراء بأنه عند الشعور بآلام الرقبة عليك بالتوقف عن العمل وأن تخفضي كتفيك وتحركي كلاً منهما بطريقة دائرية إلى الخلف، ثم قومي بتشبيك يديك خلف أعلى رأسك وأن تضغطي بواسطتهما على جمجمتك مع دفع الرأس إلى أعلى.
وتابع الخبراء بانه يمكنك أيضاً أن تشبكي يديك مجدداً أسفل رأسك مع فتح ذراعيك إلى الخلف وتنفس الهواء ثم لفظه، والحركة الأخيرة بأن تقفي وتفتحي قدميك قدر الإمكان وتطوي ظهرك بلطف إلى المام في اتجاه الأرض وأن تلمسي ركبتيك بواسطة يديك مع التأرجح برفق من اليمين إلى الييسار وتحريك الرأس كما في حال الرفض، ثم الإسترخاء.