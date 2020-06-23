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ديوان المظالم يطلق خدمة إضافة ممثل على دعوى عبر منصة معين الإلكترونية

Time منذ ساعة
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ديوان المظالم يطلق خدمة إضافة ممثل على دعوى عبر منصة معين الإلكترونية

الرياض (صدى):
أطلق ديوان المظالم خدمة إضافة ممثل على الدعوى الإدارية عبر منصة معين الإلكترونية، والتي تتيح تقديم طلب إضافة ممثل للشخص الطبيعي أو الاعتباري في الدعاوى، وَفْقًا للإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى وذلك لدى كافة محاكم الديوان.

ويسعى الديوان من خلال إطلاق الخِدْمات القضائية الإلكترونية إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، تحقيقًا لسرعة إنجازها وتقليص أمد النظر فيها، كهدف إستراتيجي يخدم العمل القضائي باستخدام الإمكانيات التقنية، إذ إن الخدمة الجديدة تتميز بأن يكون تقديم الطلب بشكل إلكتروني متكامل، كما تتيح إمكانية متابعة حالة الطلب عبر أيقونة (طلباتي) في منصة معين الإلكترونية، مع إشعارٍ بشكل آلي ومباشر لمقدم الطلب وللطرف الأصيل عند الموافقة على الطلب.

وتوفر هذه الخدمة الكثير من الوقت والجهد على عموم المستفيدين من خِدْمات ديوان المظالم؛ وذلك بالاستغناء عن مراجعة المحكمة في تقديم عدد من الطلبات القضائية، كما تشمل الخدمة كافة أنواع أطراف الدعاوى.

يذكر أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً للتطوير التقني المساهم في تسهيل إجراءات الدعوى الإدارية وذلك ضمن الأعمال التطويرية المستمرة على منصة معين الإلكترونية، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وفق مستهدف التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم، ووفق ما أقرته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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