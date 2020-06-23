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عودة اللاعب البرازيلي آرثر كايكي للشباب
منذ 11 دقيقة
1214
طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي باهيا البرازيلي عدم تمديد إعارة اللاعب البرازيلي آرثر كايكي المُعار من نادي الشباب بسبب المطالب المادية .
وسيعود اللاعب لإكمال عقده مع الشباب بعد قرار النادي البرازيلي
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أحدث التعليقات
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
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