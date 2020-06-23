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بالصور.. الهلال يعلن عودة لاعبيه الأجانب: "راجعين ياهوى راجعين"

Time منذ 20 دقيقة
Views 1230
بالصور.. الهلال يعلن عودة لاعبيه الأجانب: "راجعين ياهوى راجعين"

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الهلال اليوم الثلاثاء عودة لاعبيه الأجانب من الخارج استعداداً لإستئناف دوري المحترفين .

ونشر "الهلال " صور لاعبيه فور وصولهم أراضي المملكة ، معلقاً عليها : راجعين يا هوى راجعيين ، وياهلااا باللي عوًد .

وأظهرت الصور وصول الفرنسي بافيتيمبي جوميز، البرازيلي كارلوس إدواردو، الإيطالي جوفينكو، والكوري هيون سو، بالإضافة إلى أعضاء الطاقم التدريبي المساعد، قادمين على متن طائرة خاصة من البحرين.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت استئناف الدوري يوم 4 أغسطس المقبل بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب كورونا .

 

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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