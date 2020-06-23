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رئيس الاستخبارات الصومالية السابق: قطر تساهم في إثارة الفوضى بالبلاد

Time منذ 46 دقيقة
Views 1326
رئيس الاستخبارات الصومالية السابق: قطر تساهم في إثارة الفوضى بالبلاد

مقديشيو (صدى):
وجه الرئيس السابق لجهاز الإستخبارات الصومالي السابق عبدالله سنبلوشي، إتهاما لدولة قطر بإثارة الفوضى والتطرف وزعزعة الإستقرار في البلاد.

وقال سنبلوشي أن مشاكل الصومال بسبب ن التأثير الخبيث الذي تمارسه قطر على كل جانب من جوانب السياسة والدبلوماسية الصومالية”، بنص تعبيره، موضحا بأن قطر طلبت من الرئيس الصومالي، عبدالله فرماجو، بعرقلة علاقات بلاده العميقة والاستراتيجية والتاريخية مع الدول الخليجية ومصر، مقابل علاقات أقوى معها.

وأوضح سنبلوشي بأن بلاده فشلت في تحقيق ما وعدت به، بينما صارت الصومال أكثر اعتمادًا عليها، خصوصا بعد تسطيح علاقاتها بمصر والخليج، مردفا بأن قطر قدمت ملايين الدولارات لتعيين فهد ياسين، الصحفي السابق في قناة الجزيرة، رئيسا لجهاز المخابرات، ثم الإطاحة برئيس البرلمان محمد الشيخ عثمان وتهميش دور مجلس الشيوخ.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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