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الحصيني يتوقع انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا باستثناء مكة

Time منذ 52 دقيقة
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الحصيني يتوقع انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا باستثناء مكة

عادل الحربي (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ إنخفاض درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

واستثني الحصيني منطقة مكة المكرّمة، من هذا الإنخفاض متوقعا اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، تمركز كتلة هوائية حارة جداً، موضحا عبر حسابه "تويتر" بأن درجات الحرارة بمكة تتراوح بين "43" و"48" درجة مئوية ، في حين ستكون في باقي مدن المملكة تراوح الحرارة بين"35" و"43".

وتابع الباحث في الطقس بأن مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية، مردفا بأن نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي من متوسطة إلى شبه قوية.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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