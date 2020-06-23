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خالد الهيل عن تسريبات حاكم المطيري: انتظروا الجديد

Time منذ ساعة
Views 1321
خالد الهيل عن تسريبات حاكم المطيري: انتظروا الجديد

ماجد القزيز (صدى):
أكد زعيم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، أن هدفه الأساسي من التسريبات التي يفضح بها الإرهابي الكويتي الهارب إلى تركيا حاكم المطيري، هو إسقاط التيار الإخواني وفضح حقيقتهم، متوعدًا بكشف المزيد.

وقال خالد الهيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏هدفي الاساسي هو اسقاط التيار الاخونجي و "المتاخونج" وتبيان حقيقتهم لكي لايكون هناك أي عذر لمن يقف معهم " .

وأضاف المعارض القطري: " عندما أقول أن تنظيم الإخوان ومموليهم كنظام قطر هم مجرمين أوباش أهدافهم شق الصف والخراب والدمار والإرهاب ونشر الفوضى فأنا لا أفجر في خصومتي معهم وما خفي أعظم.. انتظروا الجديد " .

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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