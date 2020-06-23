خالد الهيل عن تسريبات حاكم المطيري: انتظروا الجديد

ماجد القزيز (صدى):
أكد زعيم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، أن هدفه الأساسي من التسريبات التي يفضح بها الإرهابي الكويتي الهارب إلى تركيا حاكم المطيري، هو إسقاط التيار الإخواني وفضح حقيقتهم، متوعدًا بكشف المزيد.
وقال خالد الهيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " هدفي الاساسي هو اسقاط التيار الاخونجي و "المتاخونج" وتبيان حقيقتهم لكي لايكون هناك أي عذر لمن يقف معهم " .
وأضاف المعارض القطري: " عندما أقول أن تنظيم الإخوان ومموليهم كنظام قطر هم مجرمين أوباش أهدافهم شق الصف والخراب والدمار والإرهاب ونشر الفوضى فأنا لا أفجر في خصومتي معهم وما خفي أعظم.. انتظروا الجديد " .
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