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فيديو من داخل دور السينما يكشف الإجراءات المتبعة مع عودة النشاط

Time منذ ساعة
Views 1292
فيديو من داخل دور السينما يكشف الإجراءات المتبعة مع عودة النشاط

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو الإجراءات المتبعة في دور السينما بالمملكة مع إعادة نشاطها بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

وأظهر الفيديو عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بعد كل عرض والسعة الإستيعابية الصغيرة في كل صالة لتحقيق التباعد الإجتماعي ، بالإضافة للإلتزام بإجراءات الوقاية كالكمامة ، وقياس درجة الحرارة ، وفقاً لـ "الإخبارية " .

كما رصد الفيديو نشر أجهزة إنذار عند تخطي المسافة اللازمة للتباعد الإجتماعي ،ومن داخل القاعات يتم ترك مقعدين خاليين بجانب كل مقعد مشغول من كل الإتجاهات .

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عودة نشاط السينما بالمملكة

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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