فيديو من داخل دور السينما يكشف الإجراءات المتبعة مع عودة النشاط

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو الإجراءات المتبعة في دور السينما بالمملكة مع إعادة نشاطها بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .
وأظهر الفيديو عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بعد كل عرض والسعة الإستيعابية الصغيرة في كل صالة لتحقيق التباعد الإجتماعي ، بالإضافة للإلتزام بإجراءات الوقاية كالكمامة ، وقياس درجة الحرارة ، وفقاً لـ "الإخبارية " .
كما رصد الفيديو نشر أجهزة إنذار عند تخطي المسافة اللازمة للتباعد الإجتماعي ،ومن داخل القاعات يتم ترك مقعدين خاليين بجانب كل مقعد مشغول من كل الإتجاهات .
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