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بالفيديو.. تسريب جديد يفضح مؤامرة "القذافي" و"المطيري" لتخريب المملكة

Time منذ ساعة
Views 1345
بالفيديو.. تسريب جديد يفضح مؤامرة "القذافي" و"المطيري" لتخريب المملكة

ماجد القزيز (صدى):
كشف تسريب جديد بين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والكويتي الهارب "حاكم المطيري " تفاصيل إتفاق الأجندة التخريبية لهدم السعودية ودول أخرى .

وخلال الفيديو وافق "القذافي " على مخطط "المطيري " التخريبي وأكد دعمه له بشتى السبل تحت شعار الثورات والفوضى الخلاقة .

ويظهر التسريب الصوتي حديث "المطيري " لإستغلال الأوضاع قائلاً : الحالة هذة مناسبة لتغيير الجذري في المنطقة وإسقاط تلك الأنظمة وهدم تلك الحكومات حتى تتحرر الشعوب من استعمارها .

وردّ عليه "القافي " قائلاً : أجل بلاشك المشروع جاهز منذ سنوات وأنتم أهلاً لها .. وأضاف : جاهزين للدعم بالرأي والمشورة والدعم بأي شكل من الأشكال .

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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