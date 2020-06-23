بالفيديو.. تسريب جديد يفضح مؤامرة "القذافي" و"المطيري" لتخريب المملكة

ماجد القزيز (صدى):
كشف تسريب جديد بين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والكويتي الهارب "حاكم المطيري " تفاصيل إتفاق الأجندة التخريبية لهدم السعودية ودول أخرى .
وخلال الفيديو وافق "القذافي " على مخطط "المطيري " التخريبي وأكد دعمه له بشتى السبل تحت شعار الثورات والفوضى الخلاقة .
ويظهر التسريب الصوتي حديث "المطيري " لإستغلال الأوضاع قائلاً : الحالة هذة مناسبة لتغيير الجذري في المنطقة وإسقاط تلك الأنظمة وهدم تلك الحكومات حتى تتحرر الشعوب من استعمارها .
وردّ عليه "القافي " قائلاً : أجل بلاشك المشروع جاهز منذ سنوات وأنتم أهلاً لها .. وأضاف : جاهزين للدعم بالرأي والمشورة والدعم بأي شكل من الأشكال .
إقرأ أيضاً :