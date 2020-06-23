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شركة مصرية تبدأ في تصنيع عقار يقضي على"كورونا" في 4 أيام

Time منذ 55 دقيقة
Views 1368
شركة مصرية تبدأ في تصنيع عقار يقضي على"كورونا" في 4 أيام

القاهرة (صدى):
كشفت شركة مصرية اليوم الثلاثاء عن بدء تصنيع دواء "أنفيزيرام" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، حيث يعد هذا الدواء المثيل لعلاج "أفيجان" الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى "كوفيد 19" ويحتوي على المادة الفعالة "فافيبيرافير".

وحصلت شركة "راميدا" في وقت سابق على موافقة وزارة الصحة المصرية لتصنيع عقار "ريمديسيفير"، وهو الدواء ذاته المستخدم في علاج المرض في الولايات المتحدة، حيث أثبتت التجارب السريرية نجاح عقار "أنفيزيرام" في السيطرة على الفيروس خلال فترة تتراوح بين 4و6 أيام.

وذكرت الشركة أن دواء "أنفيزيرام" سيتم تخصيص إنتاجه بالكامل للسوق المصري والتصدير إلى الدول الشقيقة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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