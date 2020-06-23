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طريقة التخلص من البطن والوزن الزائد في أسبوع

Time منذ 19 ساعة
Views 1361
طريقة التخلص من البطن والوزن الزائد في أسبوع

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ذكرت تقارير، مشروب سحري يساعد في التخلص من البطن والوزن الزائد في أسبوع واحد فقط؛ حيث يشبه إلى حد كبير المياه الغازية أو مشروبات الشعير، وهو مزيج خل التفاح مع بيكنغ صودا أو صودا الخبز.

ويعمل هذا الخليط، على إنقاص الوزن بسرعة وسهولة ومن دون أي مشاكل صحية مترتبة على هذا الأمر؛ حيث يساعد مزيج "خل التفاح وصودا الخبر" في خلق بيئة استقلابية صحية قلوية، وتعمل على تقوية جهاز المناعة مع تعزيز صحة الشعر والجلد.

ويشمل خل التفاح، العديد من الفوائد الصحية لفقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعد حمض الأسيتيك، المكون النشط الرئيسي في خل التفاح، على فقدان الدهون من خلال تحسين التمثيل الغذائي، وزيادة حرق الدهون، وتقليل تخزين الدهون في البطن والكبد، وقمع الشهية.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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