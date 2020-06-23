طريقة التخلص من البطن والوزن الزائد في أسبوع

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ذكرت تقارير، مشروب سحري يساعد في التخلص من البطن والوزن الزائد في أسبوع واحد فقط؛ حيث يشبه إلى حد كبير المياه الغازية أو مشروبات الشعير، وهو مزيج خل التفاح مع بيكنغ صودا أو صودا الخبز.
ويعمل هذا الخليط، على إنقاص الوزن بسرعة وسهولة ومن دون أي مشاكل صحية مترتبة على هذا الأمر؛ حيث يساعد مزيج "خل التفاح وصودا الخبر" في خلق بيئة استقلابية صحية قلوية، وتعمل على تقوية جهاز المناعة مع تعزيز صحة الشعر والجلد.
ويشمل خل التفاح، العديد من الفوائد الصحية لفقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعد حمض الأسيتيك، المكون النشط الرئيسي في خل التفاح، على فقدان الدهون من خلال تحسين التمثيل الغذائي، وزيادة حرق الدهون، وتقليل تخزين الدهون في البطن والكبد، وقمع الشهية.