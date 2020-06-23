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توقعات بإستحواز صندوق إستثمار المملكة على نادي " نيوكاسل" هذا الأسبوع

Time منذ 20 دقيقة
Views 1221
توقعات بإستحواز صندوق إستثمار المملكة على نادي " نيوكاسل" هذا الأسبوع

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير اقتراب صندوق الاستثمار العام للملكة بإنهاء صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت التقارير بأنه من المتوقع صدور قرار رسمي بشأن صفقة استحواذ صندوق الاستثمار على ملكية نادي نيوكاسل، خلال هذا الأسبوع، موضحة أن الصفقة ستكلف الجانب السعودي 300 مليون جنيه إسترليني.

ويذكر بأنه من المقرر أن يستحوذ الصندوق على حصة 80 بالمئة من أسهم نيوكاسل، حيث يحصل كل من الوسيط أماندا ستافيلى، والأخوين روبن على نسبة 10 بالمئة لكل منهما.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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