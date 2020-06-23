بالفيديو..هبة الدري ترد على منتقدة لها: تدخلتي في "أخلاق جسمي" أنا حرة وأحبه كده !

خالد الظفيري (صدى):
هاجمت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري منتقدة لها بعدما طالبتها بإجراء عملية لشد الترهلات وشفط دهون الجسم .
وأكدت" الدري " أنها تحب جسمها على طبيعته مثل أي بنت وأنها تكره بشدة من يتدخلون في " أخلاق جسمها " على حد وصفها .
وقالت "الدري " في فيديو لها : أنت متطفلة تدخلتي في أخلاق جسمي وأنا وايد أكره الناس اللي تدخل شرب فلان في أكل فلان وفي جسم فلان.. عيشي حياتك تعرفين وما إلك شغل غيري.. أنا مو عندي هوس عمليات التجميل أنا حرة جسمي وأنا أحبه
وأضافت : مو معقول انتي. انتقاد باستمرار لنا كفنانين انفخي شفايفك ليك وشك هيك اعملي فيلر ياعين عيونك مالهم ركبي لانسيس.. وايد فين لون شعرك.. انت ضعفتي وخسيتي خلص بقي خلصنا..