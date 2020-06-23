شاهد.. تعليق إعلامي كويتي على التسجيلات المسربة لحاكم المطيري

خالد الظفيري (صدى):
علق الإعلامي الكويتي فهد الشليمي، على التسجيلات المسربة لمواطنه الهارب إلى تركيا حاكم المطيري، مطالبًا إياه بإيضاح موقفه بشأن إبلاغ السلطات الكويتية عن التهديد الذي ذكره الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بشأن خلق حالة عدم استقرار في المنطقة.
وتساءل فهد الشليمي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، موجهًا حديثه لحاكم المطيري: ما هي الدولة التي سهلت لك لقاء القذافي؟؛ مضيفًا: " واجب المواطن إذا علم بوجود خطر على وطنه أن يبلغ عنه " .
واستطرد: " القذافي تحدث عن خلق حالة من عدم الاستقرار وضرب القوات الأمريكية في الكويت والسعودية هل أبلغت السفير ووزارة الداخلية في الكويت بعدما علمت بهذا الكلام"؛ مستنكرًا اللقاء السري بين القذافي والمطيري قائلا:" نقابل المسؤولين في العلن وليس في الخفاء .. ليش اللقاء السري ".
وتابع " الشليمي " :" هل أبلغت السلطات الكويتية عن التهديد الذي ذكره القذافي بشأن خلق حالة عدم الاستقرار ولا التسجيل صحيح .. لما قلت أحنا شغالين على ذلك .. جاوبنا بسرعة " .