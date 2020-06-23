سعر ومواصفات لاند روفر ديفيندر مع ميزة الخيمة فوق السقف للرحلات البرية

لندن (صدى):
في أول سيارة من نوعها ، كشفت عملاق السيارات البريطانية " لاند روفر " عن سيارتها الجديدة لاندر روڤر ديفيندر مع توفر خيمة فوق السقف للنوم أينما كنت .
وبجانب مزايا سيارة الدفع القوية وإمكاناتها التقنية ، أضافت الخيمة مزايا أخرى حيث يمكن أن تحمل شخصين بالغين على فراش مريح من أجل التتخييم والرحلات القصيرة إلا أن سعرها المضاف على السيارة 3500 جنيه استيرليني .
ويبدأسعر السيارة نفسها من 45240 جنيها إسترلينيا ، فيما يبلغ طول الخيمة طولها 2.3 متر وعرضها 1.3 متر وارتفاعها 1.5 متر ويمكن إقامتها وإزالتها بسهولة اوتوماتيكياً ..