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سعر ومواصفات لاند روفر ديفيندر مع ميزة الخيمة فوق السقف للرحلات البرية

Time منذ 3 أيام
Views 1771
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سعر ومواصفات لاند روفر ديفيندر مع ميزة الخيمة فوق السقف للرحلات البرية

لندن (صدى):
في أول سيارة من نوعها ، كشفت عملاق السيارات البريطانية " لاند روفر " عن سيارتها الجديدة لاندر روڤر ديفيندر مع توفر خيمة فوق السقف للنوم أينما كنت .

وبجانب مزايا سيارة الدفع القوية وإمكاناتها التقنية ، أضافت الخيمة مزايا أخرى حيث يمكن أن تحمل شخصين بالغين على فراش مريح من أجل التتخييم والرحلات القصيرة إلا أن سعرها المضاف على السيارة 3500 جنيه استيرليني .

ويبدأسعر السيارة نفسها من 45240 جنيها إسترلينيا ، فيما يبلغ طول الخيمة طولها 2.3 متر وعرضها 1.3 متر وارتفاعها 1.5 متر ويمكن إقامتها وإزالتها بسهولة اوتوماتيكياً ..

 

 

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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