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وظيفة إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

Time منذ 50 دقيقة
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وظيفة إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة في مدينة الرياض، بمسمى (أخصائي - القوائم المالية).

وأوضحت الهيئة، أن المهام والمسئوليات: إعداد خطة لفحص التزام الشركات المدرجة بمعايير المحاسبة الدولية وتحديد المعايير المحاسبية والشركات الخاضعة للفحص، إعداد قائمة لتغطية معايير المحاسبة الدولية ومقارنة مدى التزام القوائم المالية للشركات الخاضعة للفحص بها.

ومن بين المهام: فحص القوائم المالية بما في ذلك السياسات المحاسبية، ومعلومات من مصادر عامة أخرى وإعداد تقرير بالملاحظات على القوائم المالية، وتحديد مدى أهمية وارتفاع المخاطر المرتبطة بالملاحظات المستنتجة من خلال قياس أثرها المالي وتصنيفها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إعداد الاستفسارات الموجهة للشركات عن الملاحظات الجوهرية حول عدم الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية، تقييم ردود الشركات وطلب المزيد من المعلومات عند الحاجة واتخاذ الاجراءات الملائمة، إعداد تقارير داخلية دورية يعرض على مدير الادارة بشأن نتائج عمليات فحص القوائم المالية وتقديم التوصيات الموجزة حول الإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها من قبل الشركات المدرجة لمعالجة القضايا التي يتم الإبلاغ عنها.

وتشمل مراجعة التحفظات التي ترد في تقارير المحاسبين القانونيين؛ للتحقق من وجود أي حالة لعدم الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الاطلاع ومراجعة الانظمة ذات علاقة بالشركات المدرجة الخاضعة لإشراف جهات أخرى.

وتضم إعداد عرض وتقرير دوري بنتائج فحص التزام الشركات المدرجة بمعايير المحاسبة الدولية على الرئيس ومجلس هيئة السوق المالية، أي مهام أخرى خاصة بالإدارة؛ بينما اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة)، خبرة لا تقل عن 7 سنوات منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

وأكدت على أن يكون حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السعوديين (سوكبا)، أو ما يعادلها من زمالة مهنية في المحاسبة، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، بينما التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء وينتهي يوم الجمعة 5/11/1441 هـ، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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