بالفيديو.. مشعل السعيد يعلن عن توليه منصب كروي جديد

نواف السالم (صدى):
كشف اللاعب السابق، مشعل السعيد، عن تعيينه مديرا للكرة بنادي إتحاد جدة، وذلك بعد أن إستقال مؤخرًا من منصبه كمدير الكرة بنادي هجر.
وعلق السعيد، على مقطع مصور عبر حسابه الشخصي في "سناب شات": "الحمد لله تم تعييني مديرا للكرة بنادي الاتحاد، وبهذه المناسبة أشكر أنمار الحائلي رئيس مجلس الإدارة وأحمد كعكي النائب وحامد البلوي المدير التنفيذي"، مبديا فخره بخدمة الاتحاد كلاعب وإداري، وسعيه مع الإدارة واللاعبين، لتجاوز المرحلة المقبلة ووضع الفريق على الطريق الصحيح.
وتابع بأن المرحلة الحالية التي يمر بها الاتحاد، صعبة بعض الشيء، ولكنه مع لاعبي الفريق والجهاز الفني قادرون على تجاوزها.