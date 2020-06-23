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بالفيديو.. «العيسى»: قرار حج هذا العام يضاف لرصيد المملكة للحفاظ على سلامة الحجاج

Time منذ ساعة
Views 1347
بالفيديو.. «العيسى»: قرار حج هذا العام يضاف لرصيد المملكة للحفاظ على سلامة الحجاج

الرياض (صدى):
أكد أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، اليوم الثلاثاء، إن قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل، ومن كافة الجنسيات المقيمة في البلاد، يمثل ضرورة شرعية لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح " العيسى " أن سلامة الحجاج تمثل للمملكة أولوية مهمة لا يمكن التساهل بها تحت أي ذريعة، مؤكدا أن المملكة تأخذ بعين الاعتبار أعلى متطلبات السلامة للحجاج في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن قرار المملكة لاقى قبولا وتأييدا واسعا من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي، واصفين القرار بالحكيم والضروري في ظل أزمة الجائحة.

ومن جانبه، قال وزير الحج والعمرة: " المملكة تتشرف في كل عام في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات، للقدوم لآداء مناسك الحج والعمرة".

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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