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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1236
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف إدارية وتقنية شاغرة ، وذلك للعمل في محافظة جدة وفقاً للتفاصيل التالية :

1- "مسؤول شؤون طلاب ثاني " نساء " ، ويُشترط :

-دبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن عامين .

- إجادة الإنجليزية .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

2- دعم فني أول "للرجال والنساء " ، ويُشترط :

-درجة الدبلوم في تخصص الحاسب الآلي أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 5 أعوام .

- إجادة اللغة الإنجليزية .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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