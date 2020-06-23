جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف إدارية وتقنية شاغرة ، وذلك للعمل في محافظة جدة وفقاً للتفاصيل التالية :
1- "مسؤول شؤون طلاب ثاني " نساء " ، ويُشترط :
-دبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن عامين .
- إجادة الإنجليزية .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا
2- دعم فني أول "للرجال والنساء " ، ويُشترط :
-درجة الدبلوم في تخصص الحاسب الآلي أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 5 أعوام .
- إجادة اللغة الإنجليزية .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا