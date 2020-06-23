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بالصور.. مواصفات مذهلة لسيارة جيلي فاريزون FX البيك أب الجديدة

Time منذ 3 أيام
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بالصور.. مواصفات مذهلة لسيارة جيلي فاريزون FX البيك أب الجديدة

أميرة خالد (صدى):
رفعت شركة جيلي الستار عن سيارتها المرتقبة البيك أب الجديدة فاريزون FX والتي ستغزو الأسواق خلال شهور .

وجاءت السيارة الجديدة بتصميم فريد حيث تم تحويلها من سيارة ركاب لسيارة بيك أب ، مع زيادة في الإمكانيات التقنية ونظم الحماية والأمان .

وتتمتع السيارة بمقاعد مريحة وخامات فخمة وشاشة لمسية تتصل بالمالتيميديا ونظم أمان متطور ، فضلاً عن كفاءة الإضاءة ومتانة هيكلها .

أما المحرك فهونفس محرك البنزين التيربو بسرعة 150 كم / الساعة ، وسعة 1.8 لتر ، وقوة 184 حصان ، ويصل طولها إلى 193.1 إنش وعرضها 72 إنش وارتفاعها 67.4 إنش وقاعدة عجلاتها 105.1

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. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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