بالصور.. مواصفات مذهلة لسيارة جيلي فاريزون FX البيك أب الجديدة

أميرة خالد (صدى):
رفعت شركة جيلي الستار عن سيارتها المرتقبة البيك أب الجديدة فاريزون FX والتي ستغزو الأسواق خلال شهور .
وجاءت السيارة الجديدة بتصميم فريد حيث تم تحويلها من سيارة ركاب لسيارة بيك أب ، مع زيادة في الإمكانيات التقنية ونظم الحماية والأمان .
وتتمتع السيارة بمقاعد مريحة وخامات فخمة وشاشة لمسية تتصل بالمالتيميديا ونظم أمان متطور ، فضلاً عن كفاءة الإضاءة ومتانة هيكلها .
أما المحرك فهونفس محرك البنزين التيربو بسرعة 150 كم / الساعة ، وسعة 1.8 لتر ، وقوة 184 حصان ، ويصل طولها إلى 193.1 إنش وعرضها 72 إنش وارتفاعها 67.4 إنش وقاعدة عجلاتها 105.1