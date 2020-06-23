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شكران مرتجي: مقدمي البرامج يهوون الوقيعة ونصب "المصائد"

Time منذ 5 دقائق
Views 1100
شكران مرتجي: مقدمي البرامج يهوون الوقيعة ونصب "المصائد"

دمشق (صدى):
وجهت الفنانة السورية شكران مرتجى انتقادات عنيفة لمقدمي البرامج واصفهم إياهم بمتنبي الوقيعة بعد نصب "مصيدة " لها بأسئلتهم .

وقالت "شكران " على صفحتها الرسمية بإنستجرام " : حاج تسألوا الفنانين عن الخلافات.. حاج تسألوهم أسئلة تقييمية لمواهب الزميلات.. في نقاد وفي مختصين.. حاج تحطوا على النار زيت .

وأضافت : الفنان إذا ما رد جبان وإذا رد وقح وإذا جامل منافق.. في أسئلة كثير.. أو المطلوب طرح الأسئلة على الضيف قبل اللقاء وحين يجاوب فهو مسئول أما إذا كان السؤال مصيدة وللتريننغ فمصيبة..

وأكدت "شكران " أن علاقاتها طيبة بجميع زملائها وأن لكل فنان جمهوره وبصمته الخاصة .

يشار إلى أن "شكران " تعمل حالياً على إنهاء مسلسل "شارع شيكاغو " الذي تأخر عرضه في رمضان الماضي بسبب كورونا .

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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