مليشيات الإخوان تنتهك الهدنة بهجوم جديد في أبين باليمن

فهمي محمد (صدى):
تجاهلت الميليشيات الإخوانية التهدئة التي دعا إليها التحالف ورحبت بها الحكومة والمجلس الإنتقالي، وذلك بعد تصاعد الإشتباكات في محافظة أبين جنوبي اليمن، اليوم الثلاثاء.
وأعلن المتحدث باسم قوات الانتقالي الجنوبي في محور أبين محمد النقيب عن هجوم الميليشيات الإخوانية الإرهابية صباح اليوم .
وتابع المتحدث بأن هذا الهجوم يعد انتحارا بالغ الخسارة والخسران جددت فيه المليشيات الإخوانية انكسارها وتقهقرها وضاعفت من خسائرها في الأرواح والعتاد، ولم تحافظ إلا على طبيعتها في تسويق الكذب والوهم الإعلامي المألوف في كل هجوم فاشل .. نحن لها بالمرصاد“.
ومن جانبه قال الناشط الجنوبي جمال بن عطاف، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف ميليشيات الإخوان بعد تمكّن القوات الجنوبية من التصدي لهجوم عنيف من قبلهم.