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نقص فيتامين الشمس يزيد من خطر الإصابة بالفيروس المستجد

Time منذ 21 ساعة
Views 1357
نقص فيتامين الشمس يزيد من خطر الإصابة بالفيروس المستجد

أميرة خالد (صدى):
يعد الأشخاص الذي يعانون من الفيروس المستجد معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة إذا كان لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د)؛ حيث يجب تناول ما لا يقل عن 10 ميكروغرام يوميا من الفيتامين لدعم جهاز المناعة.

وكشفت دراسة أجرتها جامعة أنجليا روسكين أن البلدان الأوروبية التي ينتشر فيها نقص فيتامين (د) قد شهدت ارتفاعا في عدد الوفيات منذ بداية الوباء؛ بينما فيتامين (د) يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

وتوجد عدة علامات تدل على نقص ذلك الفيتامين، منها: الشعور بالتوعك في غالب الأحيان، ألم غير مبرر، فقدان العظام، التعب والإرهاق والاكتئاب، بالإضافة إلى وجود آلام في العضلات وتساقط الشعر.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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