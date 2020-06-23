نقص فيتامين الشمس يزيد من خطر الإصابة بالفيروس المستجد

أميرة خالد (صدى):
يعد الأشخاص الذي يعانون من الفيروس المستجد معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة إذا كان لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د)؛ حيث يجب تناول ما لا يقل عن 10 ميكروغرام يوميا من الفيتامين لدعم جهاز المناعة.
وكشفت دراسة أجرتها جامعة أنجليا روسكين أن البلدان الأوروبية التي ينتشر فيها نقص فيتامين (د) قد شهدت ارتفاعا في عدد الوفيات منذ بداية الوباء؛ بينما فيتامين (د) يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.
وتوجد عدة علامات تدل على نقص ذلك الفيتامين، منها: الشعور بالتوعك في غالب الأحيان، ألم غير مبرر، فقدان العظام، التعب والإرهاق والاكتئاب، بالإضافة إلى وجود آلام في العضلات وتساقط الشعر.