السماح بدخول سائقي شاحنات الدول المجاورة بشروط

الرياض (صدى):
قررت حكومة المملكة إلزام سائقي شاحنات النقل الموردة من الدول المجارة والعابرة عبر المملكة " ترانزيت " بإجراء فحص PCR للتأكد من عدم الإصابة بكورونا ، وذلك قبل 24 ساعة من السفر البري .
جاء ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على اقتراح وزارة التجارة لآلية ضبط الحركة التجارية والسماح بتدفق البضائع بما لا يهدد الأمن الصحي ، مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية الأخرى .
الجدير بالذكر أن فحص PCR يعد من أهم الإختبارات وأكثرها دقة للكشف عن المرض ، كما يجب اعتماد النتيجة من جهة حكومية صحية بالدولة المجاورة .