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السماح بدخول سائقي شاحنات الدول المجاورة بشروط

Time منذ 32 دقيقة
Views 1304
السماح بدخول سائقي شاحنات الدول المجاورة بشروط

الرياض (صدى):
قررت حكومة المملكة إلزام سائقي شاحنات النقل الموردة من الدول المجارة والعابرة عبر المملكة " ترانزيت " بإجراء فحص PCR للتأكد من عدم الإصابة بكورونا ، وذلك قبل 24 ساعة من السفر البري .

جاء ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على اقتراح وزارة التجارة لآلية ضبط الحركة التجارية والسماح بتدفق البضائع بما لا يهدد الأمن الصحي ، مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية الأخرى .

الجدير بالذكر أن فحص PCR يعد من أهم الإختبارات وأكثرها دقة للكشف عن المرض ، كما يجب اعتماد النتيجة من جهة حكومية صحية بالدولة المجاورة .

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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