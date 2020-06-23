5 خطوات لإستخدام «خرائط جوجل» بدون إنترنت

وكالات (صدى):
يستخدم الكثير من الناس خرائط "جوجل" أو "جوجل مابس" لتحديد الأماكن التي لم يخطوها من قبل، وقد يواجهون المشاكل في حال عدم الوصول إلى شبكة الإنترنت، لإستخدامها.
ويقدم المختصون طريقة سحرية سهلة للتغلب على هذة المشكلة ، وفتح التطبيق بدون إنترنت بعدة خطوات، أولا تنزيل برنامج الخرائط كامل على الهاتف، وفتح التطبيق على الجهاز الخاص بك، تأكد من انك متصل بالإنترنت وأنك لست في وضع التصفح الخفي.
وتأتي الخطوة الثالثة بالبحث عن مكان ما مثل جهة عملك مثلا، وفي الجزء السفلي ، انقر على اسم أو عنوان المكان، ثم أنقر على المزيد، ثم حدد تنزيل خريطة بلا إتصال إنترنت واختر تحميل لتجد الخريطة موجودة مع عدم وجود إنترنت.