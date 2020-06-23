عبد الفتاح عسيري يتلقى عرضًا إماراتيًا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن لاعب النادي الأهلي الدولي عبدالفتاح عسيري، تلقى عرضًا إماراتيًا عن طريق أحد الوسطاء، فيما يترقب ناديا الهلال والنصر دخول اللاعب الفترة الحرة من أجل الدخول في مفاوضات معه.
وعلى جانب آخر، ذكرت تقارير، تسليم إدارة النادي الأهلي مرتب شهرين للاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن الأربعة أشهر المتأخرة مسبقاً وتبقى لهم شهران.
وتعاني إدارة النادي الأهلي بالفترة الحالية من مأزق مالي بعدم توفر السيولة المالية المطلوبة من أجل سداد المبالغ المستحق سدادها لعل أبرزها مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول من محليين وأجانب والتي تتمثل في دفعات ورواتب.