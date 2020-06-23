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سعر النفط يرتفع بنسبة 3.37 %
منذ ساعة
1376
لندن (صدى):
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم ، بمقدار 1.40 دولاراً أمريكياً ما نسبته 3.37 % ليبلغ 42.91 دولاراً أمريكياً.
واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ، عند 40.26 دولاراً أمريكياً.
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أحدث التعليقات
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
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