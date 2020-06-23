الكويت تعلن أول وفاة بكورونا في سجونها

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الكويت تسجيل أول حالة وفاة "بكورونا " في سجونها، حيث سجل السجن المركزي وفاة إحدى نزيلاته، جراء إصابتها بالفيروس بعد نقلها إلى مستشفى القروانية للعلاج من الفيروس الذي أصاب أكثر من 260 سجينا، وفق آخر إحصائية رسمية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها ، بأن "النزيلة توفيت بسبب تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا الذي ثبتت إصابتها به قبل أسبوع، فضلا عن معاناتها من أمراض مزمنة أخرى وضيق في التنفس".
وأضاف البيان بأنه "تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة للنزيلة (59) عاما منذ اكتشاف إصابتها، حيث نقلت إلى المستشفى لتتوفى بعد سبعة أيام".