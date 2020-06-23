صندوق التنمية العقارية يستعد لتحويله إلى مؤسسة تمويلية العام القادم

الرياض (صدى):
يستعد صندوق التنمية العقارية للحصول على إعتماد الجهات العليا المختصة لتحويله إلى مؤسسة تمويلية خلال العام القادم، والبدء في المهام الجديدة المنوط بها، وفق قرار مجلس الوزراء.
وقالت تقارير بأن التحويل ، من شأنه تمكين الصندوق من تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت بأن التحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية مستقبلا سيساعد على إصدار صكوك لدعم المشاريع التمويلية التي تسعى إلى تنفيذها وتمويل مستفيدي برنامج "سكني" الحالي والمستقبلي.