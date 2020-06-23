مبادرات منتظرة لتنمية الإيرادات والاستغلال الأمثل للمقار الحكومية

الرياض (صدى):
كشف إحسان بن عباس بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم الثلاثاء، عن العمل على إطلاق مزيد من المبادرات الاستراتيجية المهمة، التي تسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقق منافع وطنية كبرى والاستغلال الأمثل للمقار الحكومية.
وأوضح " بافقيه " أن إطلاق هذه المبادرات سيكون بما يعزز جودة الحياة للمواطنين ويدعم الجهات الحكومية بتوفير مقار وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال بيئة العمل، وبما يتيح لهذه الجهات القيام بأعمالها وتحقيق أهدافها، وحرص الهيئة على الحفاظ على الثروة الوطنية العقارية.
وأكد أن الهيئة نجحت في إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تنظيم وحماية ورفع كفاءة عقارات الدولة، وذلك بعد أن أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة قرارا باعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة، التي تسري على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.