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أبل تعلن أول سيارة تفتح لاسلكياً عبر آيفون أو ساعتها الذكية

Time منذ 31 دقيقة
Views 1291
أبل تعلن أول سيارة تفتح لاسلكياً عبر آيفون أو ساعتها الذكية

وكالات (صدى):
أعلنت شركة أبل الأمريكية تعاونها مع بي م دبليو لإنتاج أول سيارة تستعمل هاتفها الذكي آي فون أو ساعتها الذكية كمفتاح سيارة رقمي، عبر تطبيق "كار كي" .

وتستخدم أبل لتفعيل هذه الخاصية نظام التشغيل "أى أو س 14 " وسيتم إنتاج أول سيارة من هذا النوع في يوليو المقبل .

كما تعتزم أبل التعاون مع عدد من شركات السيارات لتوسيع ميزتها الجديدة التي تعزز منظومة الحماية والأمان للسيارة والمشاركة مع الآخرين بأمان ، وفي حال فقد المفتاح يمكن إيقاف تشغيل مفاتيح السيارة الرقمية باستخدام خدمة التخزين السحابي "آي كلاود" .

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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