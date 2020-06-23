أبل تعلن أول سيارة تفتح لاسلكياً عبر آيفون أو ساعتها الذكية

وكالات (صدى):
أعلنت شركة أبل الأمريكية تعاونها مع بي م دبليو لإنتاج أول سيارة تستعمل هاتفها الذكي آي فون أو ساعتها الذكية كمفتاح سيارة رقمي، عبر تطبيق "كار كي" .
وتستخدم أبل لتفعيل هذه الخاصية نظام التشغيل "أى أو س 14 " وسيتم إنتاج أول سيارة من هذا النوع في يوليو المقبل .
كما تعتزم أبل التعاون مع عدد من شركات السيارات لتوسيع ميزتها الجديدة التي تعزز منظومة الحماية والأمان للسيارة والمشاركة مع الآخرين بأمان ، وفي حال فقد المفتاح يمكن إيقاف تشغيل مفاتيح السيارة الرقمية باستخدام خدمة التخزين السحابي "آي كلاود" .