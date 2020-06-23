تعليق " دور وهيئات الإفتاء في العالم " بشأن اقتصار الحج على المتواجدين بالمملكة

مكة المكرمة (صدى):
رحبت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بقرار المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من المقيمين بداخلها.
وأكدت الأمانة أن ذلك القرار يعكس حرص المملكة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الحفاظ على سلامة وحماية ضيوف الرحمن وحفظ نفوسهم، باعتباره أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.
وأوضحت أن قرار المملكة يتسق تماما مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية بحفظ النفس، ويعكس حرصها الشديد على تحقيق هذا المقصد الشرعي مهما كانت التبعات.
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