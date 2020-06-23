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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم، وحائل كذلك على طول الساحل الغربي، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربيه إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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