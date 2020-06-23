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عضوان من فريق ترامب الانتخابي مصابان بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1346
عضوان من فريق ترامب الانتخابي مصابان بفيروس كورونا

واشنطن (صدى):
أعلن فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابة اثنين من أعضاء الفريق ممن حضروا التجمع الانتخابي الذي عقده الرئيس السبت، في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، بفيروس كورونا المستجد.

وتبين أنّ هذين الشخصين كانا حاضرين خلال التجمّع الانتخابي في تولسا لكنّهما كانا يضعان كمّامتين طوال الوقت.

وأثار هذا التجمّع الانتخابي، جدلاً حادّاً في البلاد، إذ أعرب كثيرون عن قلقهم من التداعيات الصحيّة لاحتشاد آلاف الأشخاص في قاعة مغلقة من دون أي التزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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