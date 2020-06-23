عضوان من فريق ترامب الانتخابي مصابان بفيروس كورونا

واشنطن (صدى):
أعلن فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابة اثنين من أعضاء الفريق ممن حضروا التجمع الانتخابي الذي عقده الرئيس السبت، في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، بفيروس كورونا المستجد.
وتبين أنّ هذين الشخصين كانا حاضرين خلال التجمّع الانتخابي في تولسا لكنّهما كانا يضعان كمّامتين طوال الوقت.
وأثار هذا التجمّع الانتخابي، جدلاً حادّاً في البلاد، إذ أعرب كثيرون عن قلقهم من التداعيات الصحيّة لاحتشاد آلاف الأشخاص في قاعة مغلقة من دون أي التزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
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