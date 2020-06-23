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بحرينية تقصف جبهة " العذبة " لتدخله في شؤون الغير

Time منذ 55 دقيقة
Views 1427
بحرينية تقصف جبهة " العذبة " لتدخله في شؤون الغير

المنامة (صدى):
قصفت الصحافية البحرينية منى علي المطوع، جبهة القطري عبدالله بن حمد العذبة، أحد أذرع تميم بن حمد، لتدخله في شؤون البحرين والإمارات والدول العربية، واهتمامه الزائد بمتابعة أخبارهم بدلا من متابعة ما يحدث في الشأن القطري.

وقالت المطوع في رسالتها للعذبة: " إحنا ملاحظين إنك مهتم بتاريخ وتحركات مملكة البحرين والإمارات، ومتابعة حتى أحدث الاحصائيات عنهم " .

وتابعت: " إذا تبي تصير مواطن بحريني أو إماراتي وتكتسب الجنسية ترى مو عيب، ومافيها إحراج بدل هالتلميحات والتغريد دائماً عن شئون البحرين والإمارات وعدم ذكر دولتك قطر، لا تستحي " .

ويعد العذبة أحد أهم أبواق الدوحة التحريضية بعد قناة الفتنة "الجزيرة" حيث يحمل كتلة من الدسائس والمؤامرات لجميع الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر.

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ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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