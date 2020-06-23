نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن ينتهز " يوم الأب العالمي " للكشف عن علاقته بزوج والدته

Time منذ 8 ساعات
Views 2228
مواطن ينتهز " يوم الأب العالمي " للكشف عن علاقته بزوج والدته

الرياض (صدى):
تزامنًا مع الاحتفال بما يعرف بـ " يوم الأب العالمي " استطاع مواطن أن يخطف الأضواء، بعدما كشف عن سر لا يعلمه الكثير عنه.

ونشر المواطن صورة تجمعه بزوج والدته، الذي أوضح أن الكثيرين يعتقدون أنه والده الحقيقي.

وقال: " معلومة اعلنها للملأ لأول مرة، وكثير من أقرب أصدقائي حتى ما يعرفونها، الكل يعرف اني مهند محمد بن سعيد و لما يقابلون ابوي يتوقعون انه (محمد) و في الحقيقة ان هذا الرجل الفاضل هو (خالد بن سعيد الجعيدي)، هذا الرجل هو زوج والدتي اللي ما خلاني في يوم من الايام احس اني موب ابنه " .

وتابع: " ربّاني وكبرني من لما كان عمري سنتين ووعيت على الدنيا ولقيته قدامي، أعطاني أكثر مما يمكن يعطيه اي اب، ولو حاولت اني اذكر او احصر المواقف و الاشياء اللي سواها لي فأنا متأكد اني ما رح اخلص لان الموضوع موب سنة او سنتين الموضوع ٢٨ سنة من الحنان والحب والدعم والاحترام " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

أخر الأخبار

أتربة مُثارة وموجة حارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
أتربة مُثارة وموجة حارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
Time منذ 9 دقائق Views 1167
«الجزيرة» تستغني عن عشرات الصحفيين بعد فضح خططها
«الجزيرة» تستغني عن عشرات الصحفيين بعد فضح خططها
Time منذ 11 دقيقة Views 1167
«ترامب» يتهم «أوباما» بالتجسس والخيانة العظمى
«ترامب» يتهم «أوباما» بالتجسس والخيانة العظمى
Time منذ 15 دقيقة Views 1225
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
Time منذ 22 دقيقة Views 1222
«الأرصاد» تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
«الأرصاد» تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
Time منذ 24 دقيقة Views 1199
صندوق التنمية العقارية يستعد لتحويله إلى مؤسسة تمويلية العام القادم
صندوق التنمية العقارية يستعد لتحويله إلى مؤسسة تمويلية العام القادم
Time منذ 25 دقيقة Views 1255
مبادرات منتظرة لتنمية الإيرادات والاستغلال الأمثل للمقار الحكومية
مبادرات منتظرة لتنمية الإيرادات والاستغلال الأمثل للمقار الحكومية
Time منذ 27 دقيقة Views 1249
حقيقة وفاة رجاء الجداوي
حقيقة وفاة رجاء الجداوي
Time منذ 30 دقيقة Views 1164
أبل تعلن أول سيارة تفتح لاسلكياً عبر آيفون أو ساعتها الذكية
أبل تعلن أول سيارة تفتح لاسلكياً عبر آيفون أو ساعتها الذكية
Time منذ 31 دقيقة Views 1289
موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
Time منذ 35 دقيقة Views 1279