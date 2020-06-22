نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

كورونا يصيب 3 من لاعبي الأرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي

Time منذ ساعتين
Views 1534
كورونا يصيب 3 من لاعبي الأرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
ضرب فيروس كورونا 3 لاعبين من فريق أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا قبل مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وغاب 3 لاعبين من الجانرز عن التدريب بسبب إصابة أحدهم بفيروس كورونا والثنائي كان قد خالطه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكي .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
الله يزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
جميله ماشــاء الله عليـها .
. راعــي الـددســـن .
الله يوفقـــــــهم .

أخر الأخبار

وزارة الصحة المصرية تؤكد: " مرض آخر وراء تدهور حالة رجاء الجداوي "
وزارة الصحة المصرية تؤكد: " مرض آخر وراء تدهور حالة رجاء الجداوي "
Time منذ 35 دقيقة Views 1169
مواطن ينتهز " يوم الأب العالمي " للكشف عن علاقته بزوج والدته
مواطن ينتهز " يوم الأب العالمي " للكشف عن علاقته بزوج والدته
Time منذ 54 دقيقة Views 1387
سلطان العنزي نصراويًا لـ 4 سنوات
سلطان العنزي نصراويًا لـ 4 سنوات
Time منذ ساعة Views 1393
شاب يلقي " مادة حارقة " على وجه خطيبته بعد فسخ الخطبة
شاب يلقي " مادة حارقة " على وجه خطيبته بعد فسخ الخطبة
Time منذ ساعة Views 245
الصحة تشترط تحميل "توكلنا" و"تباعد" للدخول إلى مبانيها
الصحة تشترط تحميل "توكلنا" و"تباعد" للدخول إلى مبانيها
Time منذ ساعة Views 1491
جوليانو يشكو النصر في "الفيفا": لم استلم مستحقاتي
جوليانو يشكو النصر في "الفيفا": لم استلم مستحقاتي
Time منذ ساعة Views 1496
شاهد .. أول يوم عمل لنظام النقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز
شاهد .. أول يوم عمل لنظام النقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز
Time منذ ساعة Views 1557
محمد الشيخي : هناك لي ذراع من بعض اللاعبين للأندية
محمد الشيخي : هناك لي ذراع من بعض اللاعبين للأندية
Time منذ ساعة Views 320
بالصور.. لاعبو الحزم يخضعون لفحص كورونا
بالصور.. لاعبو الحزم يخضعون لفحص كورونا
Time منذ ساعتين Views 1476
محمد الذايدي : كنت على قناعة ان هناك أندية لم يكتمل عملها عند بداية المنافسات
محمد الذايدي : كنت على قناعة ان هناك أندية لم يكتمل عملها عند بداية المنافسات
Time منذ ساعتين Views 245