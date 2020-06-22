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كورونا يصيب 3 من لاعبي الأرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي
منذ ساعتين
1534
وكالات (صدى):
ضرب فيروس كورونا 3 لاعبين من فريق أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا قبل مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
وغاب 3 لاعبين من الجانرز عن التدريب بسبب إصابة أحدهم بفيروس كورونا والثنائي كان قد خالطه.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
اوكي .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
الله يزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
جميله ماشــاء الله عليـها .
. راعــي الـددســـن .
الله يوفقـــــــهم .
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