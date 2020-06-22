وظائف شاغرة في مكتبة جرير

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مكتبة جرير عن توفر وظائف شاغرة بمسميات فني صيانة هواتف، ومحاسب، وذلك للعمل في جدة والرياض والخبر.
واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة فني صيانة هواتف أن يكون لديه خبرة في مجال صيانة الهواتف، مضيفة أن مقر العمل سيكون في الرياض.
واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة محاسب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، مضيفة أن مقر العمل في الرياض وجدة والخبر.
وأوضحت أن التقديم متاح الآن، داعية الراغبين في التقديم إلى إرسال سيرتهم الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة ومقر عملها إلى البريد الإلكتروني التالي :
[email protected]