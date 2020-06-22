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«البلديات» تدعو النساء للإبلاغ فورًا عن صالونات التجميل غير الملتزمة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1211
«البلديات» تدعو النساء للإبلاغ فورًا عن صالونات التجميل غير الملتزمة

عادل الحربي (صدى):
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن عدم تقيّد صالون التجميل النسائي بالبروتوكولات الوقائية يُعد مخالفة تقود للإضرار بالمجتمع، داعية إلى المبادرة بالإبلاغ عنها على ٩٤٠.

وأوضحت الوزارة، أن المخالفات هي " عدم التخلص من الأدواء المستخدمة بعد كل عملية، عدم استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميلة، عدم التزام العاملة بلبس كمامة عند غسل الشعر للعميلات، عدم استخدام دروع الوجه أو النظارة خلال الغسيل وتنظيف الشعر والبشرة، عند تقديم خدمات المساج أو حمامات البخار في الصالونات، عند تقديم الخدمة للعميلة من قبل أكثر من عاملة " .

كما دعت إلى الإبلاغ عن الحلاقين غير الملتزمين بـ "الكمامة، القفازات، درع الوجه/النظارة، رداء القص، الرداء القماشي (السترة)، الرداء البلاستيكي، شريط الرقبة " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مـن خاف ســـــــلم .
. راعــي الـددســـن .
رحمــهم الله جميـــعاُ
واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة

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