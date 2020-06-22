رابطة الليغا تعلن عن بروتوكول عودة الجماهير للملاعب

وكالات (صدى):
أعلنت رابطة الليغا الإسبانية، عن مسودة البروتوكول الذي سيسمح من خلاله عودة الجماهير مرة آخرى إلى الملاعب خلال الموسم الحالي.
وأرسلت الرابطة مسودة البروتوكول إلى جميع أندية الليغا، وذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها خافيير تيباس رئيس الرابطة، والتي قال فيها : " سيكون أمراً جيداً إذا حضر 10 بالمئة أو 15 بالمئة من سعة الملعب في مباريات الدوري الإسباني قبل نهاية الموسم الحالي "
وأشار تيباس إلى انحسار وباء فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن عودة الجماهير للملاعب ستحتاج إلى 10 أو 15 يوم لحسم القرار النهائي.
وجاء البروتوكول على النحو التالي: " يتم تقسيم المشجعين إلى أربع أو خمس مجموعات وسيسم لهم بدخول الملعب على دفعات في أوقات مختلفة على أن يبدأ هذا قبل 90 دقيقة من بداية المباراة على أن يكتمل دخول الجماهير قبل 15 دقيقة من بداية المباراة، وسيكون على المشجعين التسجيل من أجل الحضور كما سيخضع المشجعون لفحص درجة الحرارة في نقاط تفتيش خارج حيز الملعب، كما لن يسمح لأي مشجع تزيد درجة حرارته عن 37 درجة بالدخول إلى الملعب.
وشددت البرتوكول على أنه يتعين على المشجعين ارتداء قناع (كمامة)، ولن يتم السماح بالتجول حول الملعب أو شراء أي شيء بالداخل، وسيتم إعطاء المشجعين زجاجة ماء، والتشديد على ألتزام كل مشجع بمقعده أثناء سير أحداث المباراة.