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المملكة تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بشروط

Time منذ 40 دقيقة
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المملكة تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بشروط

الرياض (صدى):
صدر عن وزارة الحج والعمرة اليوم البيان التالي :

نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

لذلك؛ فإن المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.

‏‎وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.

إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، لتؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.

نسأل الله -عز وجل- أن يحمي دول العالم أجمع من هذه الجائحة، وأن يحفظ الإنسانية من كل مكروه، إنه على كل شيء قدير.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مـن خاف ســـــــلم .
. راعــي الـددســـن .
رحمــهم الله جميـــعاُ
واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة

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