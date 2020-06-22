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صفقة التبادل بين برشلونة ويوفنتوس تمت أخيرا

Time منذ ساعة
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صفقة التبادل بين برشلونة ويوفنتوس تمت أخيرا

نواف السالم (صدى):
أتم نادي برشلونة صفقته التبادلية مع يوفنتوس الإيطالي حيث تبقى الإعلان رسمي فقط.

وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن البوسني ميراليم بيانيتش سينتقل إلى برشلونة، قادما من يوفنتوس، بينما سينتقل البرازيلي أرتور ميلو بالاتجاه المعاكس، في صفقة تبادلية بين الناديين.

ومن المقرر أن يكون الإعلان الرسمي قبل يوم 30 يونيو الجاري؛ حيث تم موضوع انتقال بيانيتش إلى برشلونة بسلاسة، ولكن انتقال أرتور لليوفي كان أكثر تعقيدا، حيث أراد لاعب الوسط البرازيلي البقاء في النادي الكتالوني لفترة أطول.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مـن خاف ســـــــلم .
. راعــي الـددســـن .
رحمــهم الله جميـــعاُ
واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة

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