صفقة التبادل بين برشلونة ويوفنتوس تمت أخيرا

نواف السالم (صدى):
أتم نادي برشلونة صفقته التبادلية مع يوفنتوس الإيطالي حيث تبقى الإعلان رسمي فقط.
وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن البوسني ميراليم بيانيتش سينتقل إلى برشلونة، قادما من يوفنتوس، بينما سينتقل البرازيلي أرتور ميلو بالاتجاه المعاكس، في صفقة تبادلية بين الناديين.
ومن المقرر أن يكون الإعلان الرسمي قبل يوم 30 يونيو الجاري؛ حيث تم موضوع انتقال بيانيتش إلى برشلونة بسلاسة، ولكن انتقال أرتور لليوفي كان أكثر تعقيدا، حيث أراد لاعب الوسط البرازيلي البقاء في النادي الكتالوني لفترة أطول.