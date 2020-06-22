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وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

Time منذ ساعة
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وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

الرياض (صدى):
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تضمنت عدداً من المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، بهدف رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت اللائحة التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.

كما تضمنت اللائحة التي جاءت بـ 281 مادة لائحية تحديداً لأعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهناً للنشاط محل المنازعة.

وتضمنت اللائحة تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.

واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.

ونصت اللائحة على أن يكون الترافع حصراً على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام في جميع الأحوال.

وتضمنت اللائحة عدداً من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة.

ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء ورفع طلب الاستئناف وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو بدونها والتماس إعادة النظر والنقض ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها.

وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعًا تشريعيًا مهمًا لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظراً لمتطلبات هذا النوع من الأقضية، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مـن خاف ســـــــلم .
. راعــي الـددســـن .
رحمــهم الله جميـــعاُ
واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة

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